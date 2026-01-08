El polígono de Agrela, en A Coruña, contará con un nuevo hotel en un antiguo edificio de oficinas

A Coruña ampliará su oferta de alojamiento con la apertura de un nuevo establecimiento hotelero en el polígono de Agrela. La Xunta de Gobierno Local concedió este jueves los permisos necesarios para adaptar un antiguo edificio de oficinas y convertirlo en una pensión de dos estrellas con capacidad para 126 personas.

El nuevo alojamiento se ubicará en la calle Gambrinus y estará orientado, principalmente, a dar servicio al parque industrial de Agrela, reforzando así la oferta hostelera existente en esta zona de la ciudad. El proyecto contempla la remodelación integral del inmueble para adecuarlo a su nuevo uso.

La empresa promotora prevé una inversión de 1,4 millones de euros para llevar a cabo las obras de adaptación del edificio, que permitirá poner en marcha este nuevo establecimiento hotelero en un enclave estratégico para la actividad empresarial e industrial de A Coruña.

Avanza la licitación del campo municipal de golf de La Torre

En la misma sesión, el Concello también dio un paso más en la tramitación de varias concesiones municipales. Entre ellas, la del campo municipal de golf de La Torre, para el que la Xunta de Gobierno Local aprobó de forma definitiva el estudio de viabilidad económico-financiera necesario para licitar el nuevo contrato del servicio.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento continúa avanzando en el proceso administrativo previo a la licitación, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad de esta instalación municipal.