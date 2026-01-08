Ofrecido por:
La Policía Local de A Coruña interviene en un hurto y localiza un machete entre los implicados
Los agentes fueron alertados por el robo de un teléfono móvil en el que había tres personas implicadas. Fue al dar con ellos cuando encontraron un arma de grandes dimensiones escondida en la ropa de uno de ellos
Puede interesarte: Arden cinco contenedores de madrugada en el barrio de Los Rosales, en A Coruña
La Policía Local de A Coruña intervino este miércoles por la mañana en el hurto de un teléfono móvil con tres personas implicadas. Lo llamativo fue que durante la actuación, los agentes localizaron un arma escondida entre la ropa de uno de los implicados.
Según informó la Asociación Profesional Policía Local A Coruña a través de su red social 'X', se trataba de un machete de grandes dimensiones, del que también mostraron una imagen tras su incautación.
Los hechos ocurrieron durante el turno de mañana de la Policía Local. Por el momento no han trascendido más datos sobre la intervención, aunque el arma fue retirada y se instruyeron las diligencias.
Turno de mañana ⬇️— Asociación Profesional Policía Local A Coruña (@Aplcoruna) January 7, 2026
🚔 Intervención con tres personas por el hurto de un teléfono móvil .
🚨 Encontrando un arma escondida en la ropa de uno de ellos pic.twitter.com/hV24uRmTZY