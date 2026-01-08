Nueva suspensión de licencias, por otro año, en el ámbito de As Percebeiras, en A Coruña

Publicidad del BNG en A Coruña en contra del proyecto de As Percebeiras. BNG

El Pleno de A Coruña aprobó hace más de un año suspender por el periodo de doce meses el desarrollo urbanístico y la concesión de licencias en Labañou, en el ámbito de As Percebeiras. El asunto volverá al próximo Pleno con la propuesta de una nueva suspensión por el mismo plazo de un año, lo que mantendrá paralizado el plan de los promotores.

El caso de As Percebeiras pasará por la comisión municipal de Economía e Facenda del próximo lunes, en la que se expondrá que el objeto de la suspensión es "estudiar la modificación" del proyecto. De acuerdo con los últimos cambios efectuados en el plan, preveía construir 400 viviendas en nueve edificios de ocho y nueve alturas.

Los promotores con terrenos en Labañou, entre los que la inmobiliaria Metrovacesa es la mayoritaria, recurrieron en abril de 2025 la paralización de las licencias y la tramitación de instrumentos urbanísticos acordada meses antes.

Cinco meses después, en septiembre, volvieron a los juzgados por no haber obtenido respuesta a un plan con modificaciones para urbanizar y construir en As Percebeiras con la edificabilidad reducida.

El Concello adjudicó en mayo del año pasado a un estudio de arquitectura un contrato para elaborar tres alternativas en este ámbito de Labañou, pero a finales de 2025 Urbanismo redactó un informe proponiendo una nueva suspensión.

