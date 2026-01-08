Mañana superada en la vuelta al cole y la rutina en A Coruña: tráfico denso pero sin incidencias

Esta mañana prometía ser caótica en A Coruña. La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad y el regreso a la rutina para quienes ayer se pidieron el día libre en el trabajo se notó en las carreteras.

Desde el área de Tráfico de la Policía Local ya tenían previsiones de que este jueves podría ser un día denso y con incidencias en la entrada y salida de la ciudad, pero por suerte la jornada pudo resolverse sin ninguna incidencia, más allá de las retenciones puntuales habituales.

En hora punta, poco antes de las 9:00 horas de la mañana, se notó un tráfico más lento en zonas como la plaza de Ourense, tanto en dirección de entrada como de salida, así como en la avenida del Ejército hacia la Casa del Mar. También se registraron retenciones en la rotonda del Pavo Real, en todas direcciones. Lo normal.

Al margen de estos puntos concretos, el tráfico apenas se vio afectado en el resto de zonas de la ciudad herculina. Lo habitual en las arterias principales, en dirección de entrada y salida, pero sin mayores complicaciones.

Tampoco se registró ningún accidente, según informan desde el puesto de pantallas de tráfico de la Policía Local, ni durante la noche ni a lo largo de la mañana.

Eso sí, está previsto un corte de carril en la calle Manuel Murguía desde las 10:00 horas de esta mañana hasta las 18:00 horas de la tarde, aunque no se espera que afecte de forma significativa a la circulación.