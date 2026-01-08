Condenan en A Coruña a un padre a 11 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a once años de cárcel a un padre por abusar sexualmente, de forma continuada, de su hija cuando era menor de edad. Además, le impone la privación de la patria potestad durante seis años y la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima durante 21 años. La Sala también lo inhabilita para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores por un tiempo de 16 años.

En la sentencia, los magistrados consideran probado que el procesado cometió los hechos desde mediados del año 2015, cuando su hija aún no había cumplido los 10 años, y hasta los primeros meses del año 2019.

Así, aseguran que cometió los abusos sexuales "en numerosas ocasiones y sin que se pueda concretar su número, con el ánimo de satisfacer sus impulsos y deseos sexuales, aprovechando su relación paterno-filial y que su esposa trabajaba a jornada completa de lunes a sábado, por lo que se encargaba del cuidado de la menor, y en otras ocasiones aprovechando que estaban a solas o que no les veía nadie, cuando ya estaban separados sus padres".

En el fallo, los jueces indican que "las acciones finalizaron alrededor del mes de mayo de 2019, cuando la hermana de la menor denunció al procesado por abusos sexuales cometidos respecto de ella a lo largo de varios años (al menos entre el año 2007 y el año 2009), procedimiento que terminó con sentencia condenatoria ya firme".

"El tribunal no tiene duda alguna de la veracidad y de la solidez del testimonio" de la víctima, subraya en el fallo, en el que destaca que no detecta "ningún viso de motivación espuria" en su relato, el cual afirma que cuenta con otros factores de verificación, entre ellos el informe pericial del Instituto de Medicina Legal de Galicia. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.