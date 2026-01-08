La CIG exige una solución urgente para pagar los salarios del programa Lecer en A Coruña

La CIG-Servizos ha exigido al Ayuntamiento de A Coruña que adopte de inmediato las medidas necesarias para garantizar el cobro de los salarios del personal del programa Lecer, tras denunciar que la empresa concesionaria Serviplus adeuda importantes cantidades a la plantilla.

Según el sindicato, las 48 trabajadoras y trabajadores del servicio no han cobrado la nómina completa de diciembre, la paga extraordinaria de Navidad ni diversas cantidades pendientes de meses anteriores, una situación que califican de insostenible y que requiere una respuesta urgente por parte del gobierno local.

La CIG recuerda que Serviplus es la misma empresa que gestionaba hasta ahora las escuelas deportivas municipales, y que recientemente la Xunta de Gobierno local aprobó de urgencia la subrogación del personal a Emvsa, asumiendo la empresa municipal el pago de los salarios ante la insolvencia manifiesta de la concesionaria.

Por este motivo, el sindicato reclama que se adopte para el programa Lecer la misma solución o una medida similar, de forma que se garantice el pago íntegro de todas las cantidades que el personal tiene pendientes de percibir.