La borrasca Goretti no deja grandes incidencias en A Coruña

Un ciudadano con un perro a orillas de la playa. Enrique Romanos Tardío.

El paso de la borrasca Goretti, la séptima de la temporada, por la ciudad de A Coruña no ha dejado grandes incidencias en las últimas horas.

Los bomberos del parque de Agrela tuvieron que acudir a dos llamadas, a las 14:39 y a las 17:56, por dos saneamientos en tejados, según consta en el parte de servicio del parque. En concreto, se desplazaron hasta la Avenida de Hércules y hasta la rúa Ciega, tras ser requeridos para ello.

Por su parte, en las playas, la actividad fue normal. No hay constancia de denuncias a surfistas, como sucedió en episodios anteriores de temporales en la ciudad.

La actividad en cuanto al tráfico no tuvo retenciones fuera de lo común, sin grandes incidentes más allá de un accidente registrado en Alfonso Molina, y que no tuvo que ver con el tiempo.

Además, ha habido alguna caída de vallas y otros objetos a consecuencia del viento, que no tuvo grandes repercusiones y solo causó algún susto y pequeños daños materiales sin mayor relevancia.