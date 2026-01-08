Arden cinco contenedores de madrugada en el barrio de Os Rosales, en A Coruña

Cinco contenedores ardieron durante la madrugada de este martes en distintos puntos del barrio de Los Rosales, en A Coruña. Según informaron los bomberos a través de su boletín de incidencias, los fuegos se produjeron de manera simultánea en dos calles muy próximas entre sí de la zona.

En concreto, dos de los contenedores incendiados se encontraban en la calle Manuel Azaña, mientras que los otros tres estaban situados, a muy pocos metros de esta, en la calle Emilio González López. Los hechos ocurrieron en torno a las 2:30 horas de la madrugada, lo que obligó a la intervención del servicio municipal de bomberos.

Aunque desde el cuerpo de bomberos no se ha detallado si la actuación se resolvió con incidencias añadidas, todo apunta a que el fuego pudo ser controlado sin causar daños personales. Por el momento, tampoco han trascendido las causas del incendio.

Al suceder todos ellos en una zona muy próxima al parque de la plaza Elíptica, podría tratarse de un acto intencionado.