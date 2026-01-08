El alcalde de Oleiros (A Coruña) afirma que "la CIA me fichó y me tuvo continuamente controlado"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha concedido una entrevista a Radio Belarús donde ha explicado sus orígenes políticos y su relación con líderes como Fidel Castro.

"Tuve que vivir una etapa bastante larga hasta la muerte del dictador fascista, que era Franco. Con un montón de necesidades, con un montón de penurias, a las cuales la gente trabajadora, las familias honradas y que trabajaban cada día para subsistir, pues les negaban un montón de derechos. Eso me llevó, indudablemente, en su momento a afiliarme al Partido Comunista de España y ahí estuve trabajando con otros compañeros para lograr ese cambio que España necesitaba", relató al periodista Alberto Santín.

"Lamentablemente, hasta la muerte de Franco no fue posible, aunque ya antes trabajábamos, indudablemente, pero no fue posible lograr todas esas cosas que creíamos. Eso fue luchar por la clase trabajadora, luchar para que los hijos de los trabajadores tuvieran acceso a la universidad, a la sanidad, a un montón de derechos que se nos negaban y que sólo disfrutaban los ricos. Y esa fue mi batalla, hasta que después, cuatro años más tarde desde la muerte del dictador, decidimos en el Partido Comunista, en aquel entonces, que había zonas de España donde el partido no iba a tener representación en las elecciones municipales y decidimos hacer candidaturas independientes y ahí me puse yo con esta que ya llevamos 46 años con ella", explicó sobre sus inicios políticos con Alternativa dos Veciños.

"Cuando creamos la candidatura era para alcanzar el poder. Sin poder no hay cambio. Y alcanzar el poder, hecho que logramos, con una candidatura que era asamblearia, nos elegimos por los pueblos en asambleas abiertas. En aquel momento la política en España había sido muy perseguida, no había mucha gente afiliada a partidos. Y lo que hicimos era abrir la puerta a todas las gentes progresistas, a las gentes trabajadoras, a los que querían el cambio para mejorar su vida y la de sus hijos, y ahí, pero a lo largo de mi vida, lo que comprobé, el problema de la izquierda en España es un gran problema, porque hay muchos grupos y no hay unión", dijo.

Su relación con Libia

García Seoane confesó que "yo voy a Libia cuando Estados Unidos la amenaza con un bloqueo el 3 de abril de 1992, si no recuerdo mal, y con amenaza de bombardearla igual que había hecho unos años anteriores. Entonces, un grupo pequeño de alcaldes que veníamos de Cuba y veníamos de vuelta en el avión decidimos ir y ya embarcamos en Madrid. El último avión que salió de España, por cierto, hacia Libia".

"Yo conocí un país maravilloso, porque yo sabía del mundo árabe, pero aquello no tenía nada que ver con el mundo árabe que a mí me contaban. Allí vi a mujeres que estaban en la medicina, eran profesoras, que no llevaban la cara tapada. Un país con muchos recursos, porque en aquel momento eran tres millones y medio de libios, y todos eran dirigentes", aseveró.

"Quienes trabajaban en el país eran los compañeros, como decían ellos, los hermanos árabes de Egipto, de Túnez, que eran los que iban a trabajar allí, otros tres millones y pico de ciudadanos, que cobraban un salario el doble que en España. Los trabajadores que iban desde distintos países árabes a trabajar a Libia, el sueldo mínimo era el doble que el sueldo que había en España. Y vi un país, me llamó la atención, maravilloso, y me puse, como dicen en otras latitudes, a colaborar", reconoció.

Ese viaje le hizo "hablar con el presidente del gobierno de Galicia y decirle que Libia necesitaba productos que tenía España, que tenía Galicia, empresas, el suministro de agua embotellada, lo que eran las conservas, bueno, un montón de temas que Libia quería comprar y que le amenazaban por no vender. Todos esos países títeres de Europa, que igual que están haciendo con Cuba y con Venezuela y otros países, también lo hacían con Libia".

"Nueve meses más tarde fue con la sinvergüenza del presidente español que teníamos, Aznar, Inglaterra y de Estados Unidos detrás, a bombardear Libia y a saquear Libia. Y desde aquel entonces, Libia está sin gobierno. Está un país riquísimo, con una cantidad de petróleo que creo que es la segunda o tercera potencia del mundo en reservas de petróleo y de gas, pues está desgraciadamente sin gobierno y con grupos, con reinos de taifas", sostuvo.

"Entonces, Arafat había caído en el avión en aquel momento y con eso querían culpar a Gadafi también de la muerte, que no hubo muerte, no murió Arafat, fue uno de los que quedó vivo y ese día se truncó ese conocimiento personal. Luego, ya digo, tuve una relación grande porque volví a Libia, estuvimos en varios ministerios, había ido acompañando al presidente de la Xunta, que era de derechas, pero en ese caso le interesaba el comercio con Libia y a Libia también le interesaba el comercio. Y luego ya tuve relación con dirigentes libios", concluyó.

Su modelo de Oleiros

Gelo explicó que "nosotros veníamos con un programa claro, la atención a los mayores que tanto habían sufrido en los años del fascismo y la atención a los niños, la atención a todos los jóvenes, la educación, el trabajo, que pudieran acceder a cualquier trabajo sin tener que depender de caciques que te explotaban, un urbanismo singular y distinto que hoy es quizás el mérito más grande de lo que hicimos, porque gracias a planificar el Ayuntamiento fuimos logrando cómo realizar los pueblos, cómo dotarlos de servicios, de equipamientos. Hoy somos el municipio que tiene más instalaciones deportivas en toda la comarca y somos un municipio con 40.000 habitantes y tenemos más instalaciones deportivas que la ciudad de A Coruña, con doscientos y pico mil", relató.

El privilegio de conocer al comandante Fidel Castro y su fichaje de la CIA

En la entrevista, García Seoane reconoció que "tuve la suerte, el privilegio de conocer al comandante Fidel Castro, un humanista, un hombre, un revolucionario de los grandes de la historia del siglo pasado y un hombre que luchó por su pueblo, que logró la independencia de su pueblo, de su nación, hizo de su nación libre y que además llevó su revolución con el apoyo, idealmente en su día de Rusia, a la independencia de muchos países de África, de muchos países de África y también luchas que se llevaron adelante en Latinoamérica y en otras latitudes".

"Fidel Castro era, como dije, un gran humanista, un hombre cercano al pueblo, que lo quería todo el mundo, como pude comprobar en distintas ocasiones. Tuve el privilegio de estar sentado en su mesa en varias ocasiones. Yo colaboré mucho con Cuba, rompí el bloqueo por todas las esquinas que podía y eso, indudablemente, me llevó a que la CIA me fichara y me tuvieran continuamente controlado, pero no pudieron pararme y, por tanto, tengo el orgullo de haber colaborado a que Fidel Castro gobernase su país, un granito pequeñito de arena que nosotros poníamos rompiendo ese bloqueo y logrando que ese humanista, ese hombre tan maravilloso que fue Fidel, hoy sea respetado en el mundo, a pesar de toda esa política norteamericana", reconoció.

"Ahora tenemos a la mano derecha del Trump, del asesino Trump, del terrorista Trump, que es de Miami y que está esperando también asaltar Cuba, pero Cuba no es Haití, Cuba no es cualquier país ni El Salvador ni cualquier país de Centroamérica. Cuba es una nación grande, pequeña pero grande, y con un nacionalismo que les impregnó Fidel. Un orgullo de ser cubano, un orgullo de ser cubano y lo van a tener difícil", dijo.