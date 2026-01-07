Ofrecido por:
Dos policías resultan heridos durante un altercado en el barrio de Matogrande en A Coruña
El incidente tuvo lugar el pasado domingo por la mañana, según ha informado la Asociación Profesional de Policía Local
Agentes de la Policía Local de A Coruña tuvieron que intervenir el pasado domingo, 4 de enero, en el barrio de Matogrande, tras recibir un aviso que alertaba de que un grupo de personas se encontraba causando molestias en la vía pública. Un incidente que terminó con dos agentes heridos.
Así lo ha informado la Asociación Profesional de Policía Local a través de redes sociales. "Una de las personas se muestra agresiva con los agentes y finaliza la intervención con su detención", señalan.
La actuación tuvo lugar por la mañana y durante ella, dos agentes fueron heridos de carácter leve.