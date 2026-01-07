Miles de trabajadores del comercio textil se manifiestan en A Coruña en pleno arranque de las rebajas

En pleno corazón comercial de A Coruña, en el primer día de las rebajas de invierno, miles de trabajadoras de las grandes multinacionales del comercio textil de la provincia de A Coruña se han manifestado en contra del nuevo convenio estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE).

Personal de grandes firmas como H&M, Primark, Cortefiel o Inditex entre otras salieron este miércoles a las calles en contra de lo que consideran un convenio que empeora sus condiciones laborales, en vez de mejorarlas.

Desde la calle Compostela, en la plaza de Lugo, la protesta convocada por UGT y CIG a las 12:00 horas atravesó la plaza de Lugo, en dirección San Andrés para llegar hasta Obelisco.

Pero ya antes, esta misma mañana, habrían pasado también por el centro comercial de Marineda City, donde empleados de las tiendas de la firma Inditex como Bershka o Pull&Bear, así como Primark, abandonaron por unos minutos sus puestos de trabajo para sumarse a la reivindicación.

"Solo pedimos que nos mantengan el mismo convenio que tenemos desde hace 20 años", explica Lucía Domínguez, delegada sindical de la CIG. Todo ello en contra "quieren imponer" a nivel estatal, que, asegura, tiene peores condiciones que el actual.

Por ello, personal de unas 45 empresas de toda la provincia han salido hoy a las calles de A Coruña contra el convenio ARTE. "Esto afecta a unas 2.000 personas de toda la provincia”, indica Domínguez.

Cierre de varias tiendas

La protesta ha animado al cierre de muchas tiendas de la ciudad, al proclamarse en huelga sus trabajadores. "La mayoría están cerradas y las que no han abierto lo han hecho con personal de ETT y temporales", aseguraba la representante sindical que es a su vez trabajadora de Stradivarius de la plaza de Lugo, uno de los comercios que no abrió sus puertas este miércoles.

Todo ello el primer día de las rebajas de invierno. Mientras avanzaba la protesta, los clientes accedían al establecimiento de Zara de la calle Compostela tratando de esquivar a los trabajadores enfurecidos. La elección del punto de partida de la protesta no fue algo aleatorio. Y el día tampoco.

Desde aquí iniciaron la marcha hacia Obelisco, bordeando la plaza de Lugo, en dirección plaza Pontevedra, hasta llegar a San Andrés, donde cortaron la calle para llegar hasta Obelisco por la Rua Nova.