Cambios en el bus en Cambre (A Coruña): afecta al transporte entre O Temple y el IES Alfonso X O Sabio

La Xunta de Galicia ha informado este miércoles de un cambio en los horarios de cuatro servicios de autobús en Cambre. El objetivo de la medida, señala el Gobierno gallego en un comunicado, es facilitar el transporte entre O Temple y el IES Alfonso X O Sabio, en A Barcala.

Estos horarios permitirán facilitar los desplazamientos del alumnado de enseñanzas no obligatorias. La medida responde a la petición de las familias de los escolares de Bachillerato y Formación Profesional de O Temple, así como del concello, con el objetivo de adecuar el transporte a sus necesidades.

La línea afectada por el cambio es la del Aeropuerto de A Coruña- Aeropuerto de A Coruña (circular por O Burgo). Los horarios se ajustan entre 5 y 15 minutos de lunes a viernes laborables, y quedan de la siguiente manera: