La alerta por temporal costero se mantiene este jueves en el litoral de A Coruña

La Xunta ha ampliado para este jueves la alerta naranja por temporal costero a A Mariña lucense. Una alerta que ya estaba activa también para este jueves en el noroeste del litoral de A Coruña.

El Gobierno gallego ha explicado a través de un comunicado que, "con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas", se ha informado a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los Concellos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo este jueves desde el mediodía en el noroeste de A Coruña y se extenderá por la tarde a A Mariña lucense. Se espera mar combinado con olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.

Con todo, desde la Xunta han recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, de diques, rompientes y paseos marítimos. Así como que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.