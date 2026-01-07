Ofrecido por:
La alerta por temporal costero se mantiene este jueves en el litoral de A Coruña
La Aemet prevé que el fenómeno meteorológico adverso esté activo este jueves desde el mediodía en el noroeste de la provincia coruñesa. Por la tarde, se ampliará a A Mariña (Lugo)
Te puede interesar: Locura por las rebajas de invierno en A Coruña: "Su regalo de Reyes era irnos hoy de compras"
La Xunta ha ampliado para este jueves la alerta naranja por temporal costero a A Mariña lucense. Una alerta que ya estaba activa también para este jueves en el noroeste del litoral de A Coruña.
El Gobierno gallego ha explicado a través de un comunicado que, "con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas", se ha informado a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los Concellos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo este jueves desde el mediodía en el noroeste de A Coruña y se extenderá por la tarde a A Mariña lucense. Se espera mar combinado con olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.
Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.
Con todo, desde la Xunta han recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, de diques, rompientes y paseos marítimos. Así como que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.