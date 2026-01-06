El Sorteo de El Niño esquiva la ciudad de A Coruña

El Sorteo de El Niño celebrado este 6 de enero, como manda la tradición, ha repartido por toda España 770 millones de euros en premios. El más importante de ellos, con 200.000 euros por décimo, cayó en todas las provincias gallegas, mientras que el segundo, con 75.000 euros, se vendió en O Porriño. En la ciudad de A Coruña, sin embargo, la suerte de El Niño ha pasado de largo.

Ninguna de las administraciones de la ciudad despacharon los números premiados: 06703 (primer premio), 45875 (segundo premio) y 32615 (tercer premio).

En la provincia sí lo hicieron el bar Quiniela de Zas y en La Bombonería de As Pontes. Los loteros lo celebraban con una fiesta y champán, como contaban minutos después a Quincemil.

Este 2026 ha comenzado sin suerte para A Coruña, a diferencia del año pasado, cuando el tercer premio de El Niño se vendió en el centro comercial de Cuatro Caminos (O Petón).

Más suerte hubo el pasado mes de diciembre, con la Lotería de Navidad, que repartió más de 10 millones de euros en la ciudad con el tercer premio. Los barrios Agra del Orzán, Os Rosales y Riazor-Ciudad Escolar fueron los agraciados al haber vendido el número 90.693, dotado con 50.000 euros. Concretamente, se vendió en las administraciones de la calle Alcalde Lens, 26; la del centro comercial Los Rosales; y la de la Avenida de Gran Canaria, 3.

El segundo premio también dejó un pellizco en la ciudad. El número 70.048 era el de la plantilla de Bimba y Lola, con sede en Vigo, pero que también llegó a las tiendas que la firma tiene en A Coruña.