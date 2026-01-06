A Coruña pasa un Día de Reyes frío y con amenaza de lluvia

El Día de Reyes ha comenzado en A Coruña con una mañana fría pero sin lluvia. Quienes sobrevivieron al chaparrón que cayó ayer por la tarde durante la Cabalgata —granizo incluido— podrán disfrutar hoy de los regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar en un día con menos probabilidad de lluvia.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, para hoy se esperan cielos que alternen nubes y claros, con chubascos débiles por la mañana. Hacia el mediodía las nubes seguirán, pero las precipitaciones darán un respiro, a tiempo para las comidas familiares.

Hará, eso sí, bastante frío. Las mínimas suben ligeramente respecto a ayer, cuando se registraron valores tan bajos como los 3 grados. Este día festivo los termómetros se moverán entre los 7 grados de mínima y los 11 grados de máxima. La influencia del viento, procedente del norte en rachas débiles, contribuirá a la sensación de frío.

La previsión de hoy marca también la de los próximos días. Para este miércoles se esperan temperaturas de entre 7 y 12 grados y lluvia.