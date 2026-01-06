Los bomberos de A Coruña se movilizan por varias comprobaciones de gas, sin heridos

Este Día de Reyes ha sido de actividad para los bomberos de A Coruña, que han tenido varios desplazamientos por comprobación de gas, afortunadamente, sin que se llegase a lamentar ninguna persona herida.

La primera intervención fue pasadas las 11:20 horas en la ronda de Outeiro, a donde acudió un equipo de bomberos, alertado de un fuerte olor a gas en el patio de luces del edificio. Tras las comprobaciones, en las que el medidor no apreció ninguna fuga de gas, se constató que provenía del alcantarillado debido a un vertido de gasoil en la zona.

Algo similar sucedía poco después, sobre las 13:10 horas, en la avenida de Buenos Aires, y de nuevo sobre la misma hora en ronda de Outeiro.

La cuarta incidencia de este tipo fue a las 13:45 horas en otra zona de la ciudad, en el barrio de Monte Alto. El equipo acudió a la calle Adelaida Muro para otra comprobación, pero el olor provenía también por una avería, en este caso en la zona de la caldera de la calefacción del edificio. En este caso no fue necesaria la intervención por parte de los bomberos.