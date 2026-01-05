Susto en A Coruña: un roedor provoca un cortocircuito en el cuadro eléctrico de un edificio

Los bomberos de A Coruña acudieron ayer domingo a al menos tres incidencias en cuadros eléctricos de diferentes edificios. La última se produjo pasadas las 23:00 horas, cuando un roedor accedió al cuadro eléctrico, provocando un cortocircuito.

Los vecinos de un edificio de la avenida Salvador de Madariaga alertaron ayer por la noche de que estaban escuchando explosiones en el cuadro eléctrico general. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, comprobando que las explosiones se debían a la entrada de un roedor en el espacio.

Los efectivos retiraron el roedor, restableciendo la corriente. Este incidente se produjo a las 23:23 horas, pero antes los bomberos ya habían actuado en dos incendios en cuadros eléctricos.

El primero de ellos se produjo a las 15:40 horas en la avenida de Oza, cuando comenzó a salir humo del cuadro eléctrico de un piso. La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir de manera rápida el incendio, impidiendo que fuera a más.

Minutos después, algo antes de las 16:30 horas, los bomberos tuvieron que movilizarse al barrio de Os Rosales. Concretamente, a una vivienda de la calle Emilio González López, también por un problema eléctrico. En este caso el incendio no llegó a provocar daños, por lo que el equipo de bomberos apenas tuvo que intervenir.