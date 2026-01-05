La lluvia regresa a A Coruña, pero el frío sigue con máximas de 15 grados esta semana

La lluvia regresa a A Coruña esta semana, pero el frío se queda. La predicción meteorológica apunta a que la ciudad herculina registrará máximas de 15 grados esta semana, la primera completa de 2026.

MeteoGalicia indica que A Coruña tendrá cielos con nubes y claros en general, aunque ocasionalmente estarán muy nublados. Las precipitaciones se producirán todos los días desde este mismo lunes y hasta el domingo, con especial incidencia jueves y viernes.

Las temperaturas, por otro lado, serán normales para las mínimas y bajas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Las mínimas apenas experimentarán cambios, con 5-6 grados en la primera mitad de la semana y 8-11 en la segunda.

El termómetro, por otro lado, marcará hoy 9 grados de máxima, que subirá hasta los 12 el miércoles. La temperatura máxima seguirá en aumento y alcanzará los 15 grados el domingo.