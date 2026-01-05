Enorme incendio de madrugada en Culleredo (A Coruña) al arder un galpón en A Corveira

Un incendio declarado de madrugada calcinó un galpón en el barrio A Corveira, en el municipio de Culleredo (A Coruña). Las llamas alertaron a varios vecinos que vieron como este se iba extendiendo desde sus ventanas. Finalmente los bomberos lograron sofocar el fuego sin lamentar heridos.

El fuego se inició alrededor de las 4:20 horas de la madrugada en una construcción tipo cortello. Durante aproximadamente media hora, las llamas avanzaron sin control, generando una intensa humareda y luminosidad que alertó a los residentes de la zona.

La llegada de los bomberos se produjo en torno a las 5:00 horas. A su llegada, el galpón llevaba ya varios minutos ardiendo, por lo que los efectivos se centraron en extinguir el incendio y evitar que se propagase a otras construcciones cercanas. Las labores de extinción lograron controlar el fuego sin que se registraran daños personales.

A primera hora de la mañana muchos vecinos del municipio se despertaron con el agua un poco marrón. Esto se debe a que los bomberos emplearon un hidrante para extinguir las llamas y eso removió la red y se genero algo de turbidez en el suministro, según han indicado fuentes del propio Concello.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, y no ha trascendido si el galpón albergaba animales o material en su interior. El suceso causó importantes daños materiales, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores.