A Coruña

Enorme incendio de madrugada en Culleredo (A Coruña) al arder un galpón en A Corveira

A primera hora de la mañana muchos vecinos del municipio se despertaron con el agua un poco marrón. Esto se debe a que los bomberos emplearon un hidrante para extinguir las llamas y eso removió la red y se genero algo de turbidez en el suministro

Un incendio declarado de madrugada calcinó un galpón en el barrio A Corveira, en el municipio de Culleredo (A Coruña). Las llamas alertaron a varios vecinos que vieron como este se iba extendiendo desde sus ventanas. Finalmente los bomberos lograron sofocar el fuego sin lamentar heridos.

El equipo de bomberos en una intervención este domingo en A Coruña.

El fuego se inició alrededor de las 4:20 horas de la madrugada en una construcción tipo cortello. Durante aproximadamente media hora, las llamas avanzaron sin control, generando una intensa humareda y luminosidad que alertó a los residentes de la zona.

La llegada de los bomberos se produjo en torno a las 5:00 horas. A su llegada, el galpón llevaba ya varios minutos ardiendo, por lo que los efectivos se centraron en extinguir el incendio y evitar que se propagase a otras construcciones cercanas. Las labores de extinción lograron controlar el fuego sin que se registraran daños personales.

A primera hora de la mañana muchos vecinos del municipio se despertaron con el agua un poco marrón. Esto se debe a que los bomberos emplearon un hidrante para extinguir las llamas y eso removió la red y se genero algo de turbidez en el suministro, según han indicado fuentes del propio Concello.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, y no ha trascendido si el galpón albergaba animales o material en su interior. El suceso causó importantes daños materiales, aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores.