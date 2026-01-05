El Concello de A Coruña liquida el contrato de las Escuelas Deportivas y asume su gestión

Trabajadores de escuelas deportivas de A Coruña en una protesta en la plaza de María Pita. P.M

La Empresa Municipal de Vivienda Servicios y Actividades de A Coruña, Emvsa, asumirá la gestión de las Escuelas Deportivas Municipales después de que este lunes la Junta de Gobierno Local aprobase la finalización del contrato de prestación del servicio a la concesionaria desde 2021, la empresa Serviplus.

Emvsa se encargará de la gestión temporal de las escuelas y de la plantilla de trabajadores, según informa el Ejecutivo municipal. El personal se concentró en las últimas semanas por la falta de cobro y en reclamación de mejoras laborales.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que el acuerdo adoptado por su gobierno obedece a los "reiterados incumplimientos de la empresa en materia laboral, con retrasos en el abono de las nóminas a sus empleados".

