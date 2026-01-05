Estos son los cambios en los autobuses urbanos de A Coruña por la Cabalgata de Reyes 2026

Hoy, 5 de enero, la ciudad vivirá uno de los días más mágicos del año: la cabalgata de Reyes. Un evento que obligará a realizar cambios y restricciones en el tráfico. Las líneas de autobús urbano que coincidan con el recorrido de la comitiva de Sus Majestades los Reyes Magos modificarán temporalmente sus itinerarios con motivo de la Cabalgata.

Los desvíos se aplicarán de forma progresiva a lo largo del trayecto y las líneas irán recuperando su recorrido habitual conforme avance la comitiva y se restablezca el tráfico.

De este modo, el 5 de enero, a partir de las 17.30 horas y hasta la normalización de la circulación viaria, se producirán las siguientes modificaciones principales: