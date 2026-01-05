Ofrecido por:
Estos son los cambios en los autobuses urbanos de A Coruña por la Cabalgata de Reyes 2026
Los desvíos se aplicarán de forma progresiva a lo largo del trayecto y las líneas irán recuperando su recorrido habitual conforme avance la comitiva y se restablezca el tráfico.
Hoy, 5 de enero, la ciudad vivirá uno de los días más mágicos del año: la cabalgata de Reyes. Un evento que obligará a realizar cambios y restricciones en el tráfico. Las líneas de autobús urbano que coincidan con el recorrido de la comitiva de Sus Majestades los Reyes Magos modificarán temporalmente sus itinerarios con motivo de la Cabalgata.
De este modo, el 5 de enero, a partir de las 17.30 horas y hasta la normalización de la circulación viaria, se producirán las siguientes modificaciones principales:
- las líneas 12A y 14, 20, y 22 circularán por itinerarios alternativos que discurrirán por la avenida Finisterre y Ronda de Nelle y Alfonso Molina.
- las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A), así como la línea 17, circularán por el túnel del Parrote y Carretera do Porto.
- las líneas 3 y 7 desde Avda. Buenos Aires continuarán por Paseo Marítimo.
- la línea 3A desde Plaza de España circulará por Panaderas, calle Orzan y Paseo Marítimo, incorporándose en Plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.
- la línea 4 desde San Pedro de Mezonzo en sentido Monelos, continuará por la Avda. de
Alfonso Molina.
- las líneas 5 y 11, en sentido de circulación hacia Hércules, desde la Avda. do Ferrocarril bajarán por General Rubín a Pajaritas y Alfonso Molina.
- la línea 12 desde San Pedro de Mezonzo (dirección CHUAC) circulará por Alfonso Molina.
- la línea 21 hará cabeza de línea en Juan Flórez, 10, continuando hacia San Pedro de
Mezonzo y Alfonso Molina.
- la línea 24 desde Alfonso Molina se desviará por el viaducto hacia Juan Flórez y Federico
Tapia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10.