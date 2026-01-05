Arrancan de la pared la máquina de efectivo de la lavandería de Novo Mesoiro en A Coruña

Roban la máquina de efectivo de la lavandería de Novo Mesoiro en A Coruña Cedida

La lavandería autoservicio del barrio de Novo Mesoiro fue víctima de un robo durante la pasada madrugada. Así lo han denunciado los vecinos a través del perfil de Instagram de la asociación vecinal.

En esta ocasión, los ladrones sustrajeron la máquina desde la que los usuarios introducen el dinero y activan el funcionamiento de las lavadoras y secadoras del local.

Por el momento, se desconoce el momento exacto en el que se produjo el robo. No obstante, a primera hora de la mañana, una de las primeras personas que accedió al establecimiento comprobó que la máquina ya no se encontraba en su ubicación habitual.

El local permanece abierto al público en horario ininterrumpido de 8:00 a 23:00 horas. Al no apreciarse signos de forzamiento en puertas ni ventanas, se baraja la posibilidad de que la sustracción se produjera durante el horario de apertura.

La lavandería cuenta con cámaras de seguridad y con una puerta de acceso que se abre mediante un botón. Sin embargo, según indican vecinos del barrio, este sistema no siempre funciona correctamente, lo que podría haber facilitado el acceso al interior del establecimiento.