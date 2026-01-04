Venezolanos se concentran en A Coruña tras la captura de Maduro: "Teníamos que celebrarlo"

Varios venezolanos residentes en A Coruña se han concentrado esta tarde en la Marina. Desde las 18:00 horas, algunas personas ataviadas con los colores amarillo, azul y rojo, los de la bandera del país, se han juntado en la explanada junto a la Autoridad Portuaria para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos en la madrugada del sábado.

La convocatoria, que se extiende hasta las 21:00 horas, celebra el "primer paso hacia nuestra libertad". Con ella, estos venezolanos también quieren "alzar la voz por un futuro democrático, justo y libre", todo ello "desde la paz".

Iris lleva en la ciudad 7 años y esta tarde se acercó "súper alegre, contenta y emocionada porque han sido muchos años de destrucción en el país". Para esta venezolana, el "simple hecho de que extrajesen a Maduro" fue motivo para "llorar de alegría".

Ahora tiene esperanza "de que todo va a salir bien". Sobre el ataque estadounidense, Iris asegura que ella y su entorno "estamos de acuerdo. Había que hacerlo" y ahora están a la espera del siguiente paso de María Corina Machado, aunque el Gobierno estadounidense ya ha rechazado darle apoyo.

La concentración contó con un minuto de silencio, en recuerdo a las personas asesinadas, y el rezo de un Padre Nuestro para dar paso a un ambiente más festivo con canciones venezolanas y gritos de "Venezuela libre" o "Ya cayó, este Gobierno ya cayó".

Mientras algunas personas se animaban a bailar en medio de un corro de gente, un grupo de chicas formado por Daniela, Natalie, Sara y Victoria analizaban lo sucedido, con alegría pero un sabor "agridulce".

Todas menores de 30 años, nunca llegaron a conocer una Venezuela en democracia y hablan de la "nostalgia y de lo que nuestros papás nos cuentan".

Concentración de venezolanos en A Coruña tras la captura de Maduro. Carmen G. Mariñas

Llevan en la ciudad entre 6 y 14 años y señalan una falta de apoyo de la comunidad internacional. Daniela explica que "es un shock agridulce. Mucha gente no lo entiende porque no lo han vivido".

Con ella coincide Natalie. "Hablan desde el privilegio y la diplomacia, pero llevamos años intentándolo y no nos han tendido ninguna mano. Hemos sido robados, asesinados y perseguidos", comenta, celebrando que se hayan "llevado al dictador" y ejemplificando la situación así: "Imagina que bombardean tu ciudad y lo que sientes es alivio".

Sara matiza que "habríamos preferido sacar al presidente por nuestra parte, pero no lo hemos conseguido y se ha derramado sangre. El día de ayer fue de alegría porque fue un pequeño cambio, lo que no quiere decir que no falten cosas por hacer, pero teníamos que celebrarlo".

En contacto con amigos y familiares, estas chicas explican que en Venezuela todavía hay gente sin luz ni Internet tras el ataque militar de Estados Unidos. Sobre la posibilidad de que el único fin estadounidense sea hacerse con el control del petróleo venezolano, estas jóvenes razonan que "ya ha pasado con Rusia y Cuba. Estados Unidos dio las herramientas para que Venezuela extrajera el petróleo y ayudaron a María Corina".

"Nunca lo imaginamos. Nuestros padres jamás se lo podrían haber imaginado", coinciden todas tras los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado.

Esta concentración en A Coruña contrasta con las que tuvieron lugar el sábado en Vigo y en Lugo, en las que centenares de participantes se movilizaron para condenar el ataque de Estados Unidos.

En Vigo, la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez fue la convocante, en un acto en el que participaron representantes políticos del Concello, la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, y el parlamentario, Néstor Rego. Allí criticaron la "violencia y secuestro del presidente" por parte de las fuerzas militares estadounidenses en lo que consideran un "acto de guerra" que incumple con el derecho internacional.

En Lugo, el acto estuvo convocado por VeneLugo. Allí las opiniones se dividían entre quienes estaban "efusivos y esperanzados" y en los que estaban "decepcionados" al saber que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomará el poder en Venezuela, al menos de forma temporal.