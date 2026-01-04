Una mujer mayor recibe asistencia médica tras una caída en el centro de A Coruña

Una mujer mayor ha necesitado asistencia médica este sábado en A Coruña tras una caída. Los hechos tuvieron lugar en la calle Pontejos, cuando la señora tropezó con una losa de la acera mal colocada.

La señora no perdió la consciencia con la caída pero presentaba heridas, por lo que fue atendida por los servicios médicos.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia y agentes de la Policía Local.