Fallece en A Coruña una mujer tras ser atropellada en la ronda de Outeiro

Una mujer perdió la vida en la tarde del sábado tras haber sido víctima de un atropello en la ronda de Outeiro. Los hechos sucedieron sobre las 20:30 horas hacia el final de la ronda, hacia la rotonda del Pavo Real.

Según informa el 112, varios particulares que fueron testigos del atropello dieron la voz de alarma indicando ya que la mujer estaba muy grave y temían por su vida.

Hasta el punto se desplazaron profesionales del 061, que confirmaron su fallecimiento. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional y un equipo de bomberos para llevar a cabo labores de limpieza en la vía.