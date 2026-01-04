La calle Socorro de A Coruña: discreto comercio de día, convivencia más tranquila de noche

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la calle Socorro (entonces con el nombre de Juan Canalejo) era la que concentraba el mayor número de pubs de A Coruña. A sus alrededores (Pasadizo del Orzán, Cancela, Sol, plaza Fuente Luisa, Corralón y Orzán) también había más locales de ocio nocturno.

El Orzán estuvo de moda. La marcha estaba allí, en una calle donde hoy apenas quedan pubs abiertos y en la que emprender no es garantía, a pesar de que se encuentre en pleno centro de la ciudad, entre el Paseo Marítimo y San Andrés y Real... calles donde otros negocios tampoco tienen asegurado el éxito.

"Es una calle de paso, no de paseo, por lo que es normal que algunas propuestas no prosperen. Y últimamente, aunque sigue habiendo cierto interés, no parece que haya decisión por abrir algo nuevo", cree la persona responsable de un bajo en alquiler que lleva un año sin ocupar.

Uno de los últimos negocios en abrir ha sido una lavandería de autoservicio en un bajo donde antes hubo más de un pub, con lo que ya hay dos en la calle. También hay dos talleres creativos o de arte, otro de costura desde hace año y medio, y un centro de aprendizaje en robótica, electrónica y programación.

Bajo con anuncio de alquiler en la calle Socorro de A Coruña. Quincemil

Una tienda de marcos, una peluquería, un local de estética y una clínica de fisioterapia completan el comercio de la calle Socorro, al que podrían añadirse los tatuajes de Katattoomba, con entrada por Cancela.

La hostelería la ponen cinco negocios con distinta oferta, entre ellos uno de la cadena Gasthof y otro que acaba de abrir para servir comida de madrugada.

El ocio nocturno solo en la calle se limita a cuatro pubs con horario flexible, aunque hay que tener en cuenta otros locales o pubs de las plazas Fuente Luisa y Juan Naya, en el punto en el que la calle conecta con Corralón.

Muy pocos de los bajos que antes fueron locales de ocio se transformaron en un negocio distinto; alguno reabrió con otro nombre, la mayoría bajaron una verja que no se ha vuelto a levantar desde hace décadas, en esquinas donde pasaron la noche antiguas generaciones.

Sin garantías

Una inmobiliaria tiene en alquiler dos bajos de la calle Socorro. El último negocio en uno de ellos fue una firma de reformas y decoración, hasta 2024. En el otro, con la verja casi siempre bajada, está desde hace mucho tiempo un bazar con artículos de segunda mano que ya anunciaba su arrendamiento hace diez años, y por el que ahora se piden 690 euros al mes.

Otro bajo ha bajado el precio de 575 a 500 euros. "Nos llaman para negocios de uñas y belleza, pero se echan atrás por tener que pagar dos meses de fianza o hacer arreglos. La gente no encuentra garantías", dice la mujer responsable de este local.

Los vecinos, el ruido y los negocios

El ocaso de la calle Socorro en su faceta ociosa ha devuelto la tranquilidad a los vecinos del Orzán, parte de ellos muy críticos en el pasado con la permisividad municipal con el ocio nocturno. Denuncias por exceso de ruido y por incidentes violentos en la calle de madrugada tuvieron como consecuencia el cierre de pubs como el Garibaldi o el Grietax, objeto este de sanciones del Concello y de litigios judiciales en los últimos tres años.

A la derecha, pub Grietax de la calle Socorro, cerrado hace tres años tras denuncias vecinales. Quincemil

"El Concello actuó bien en cuestiones de ruido, con continuas mediciones de sonido en primeros pisos de viviendas que demostraron que había exceso. Hemos conseguido cerrar veinte pubs en la zona", repasa el presidente de la Asociación de Vecinos de Orzán-Pescadería, José Luis Méndez.

Añade que aún hay "tres locales" en la calle Socorro que de madrugada causan molestias debido al ruido que hacen sus clientes en el exterior impidiendo el descanso, una cuestión que, apunta, "la policía aún no ha resuelto".

Méndez considera que la apertura de negocios centrados en la venta de comida de madrugada no van a prosperar en la calle Socorro "porque la zona ahora tiene poca gente a esas horas". Pero aplaude otras iniciativas como las que se localizan en la calle Pasadizo del Orzán.

Se refiere a una escuela de artes escénicas que levantó el telón el verano pasado, centros de material y aprendizaje de surf o trasteros. "Se pueden abrir negocios distintos a los que antes había aquí, pero lleva tiempo asentarse".