Abegondo (A Coruña) avanza en las obras del nuevo centro de salud

El nuevo centro de salud de Abegondo tendrá también nuevas infraestructuras. El Concello ha adjudicado por 248.000 euros la construcción del acceso y del aparcamiento. El nuevo vial enlazará de manera directa entre la AC-542, en el entorno de la gasolinera y el centro, en parcelas que ya son de titularidad municipal.

Esta actuación tiene un importe de 40.958,50 euros. En ella se llevará a cabo la excavación y aplanado de tierras para la urbanización de la vía, un muro para asegurar el talud y se instalará alumbrado público, red de abastecimento de agua y red de saneamiento.

Por otra parte, el Concello financia con 198.359,99 euros el nuevo aparcamiento, que se ubicará en una parcela junto al centro de slaud de más de mil metros cuadrados. En total habrá 21 plazas de las cuales tres serán para personas con movilidad reducida y una para la ambulancia. Dentro de la parcela habrá dos viales de circulación en sentido único y los aparcamientos serán en batería.

Además, en la zona se harán trabajos de ajardinamiento, se instalará señalización horizontal y vertical y se instalará nuevo mobiliario urbano.

El alcalde, José Antonio Santiso, resalta que "desde o primeiro momento implicámonos desde o Concello coa compra de parcelas ou a realización destas obras complementarias para colaborar coa Xunta en que Abegondo dispoña dunha dependencia sanitaria de calidade tanto por atención como por infraestruturas e equipamentos".

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses.