El litoral de A Coruña entra en alerta naranja por temporal costero

Imagen de archivo de un día de oleaje en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El primer fin de semana del año comienza en A Coruña con cielos nublados y una mañana lluviosa, además de alerta naranja en el litoral.

Para este sábado se esperan lluvias débiles a lo largo de la mañana. Hacia la tarde, las precipitaciones remitirán, pero las nubes seguirán en el cielo de A Coruña, alternando con algún momento de claros, en una jornada marcada por viento del nordés.

Los termómetros subirán ligeramente respecto a los días anteriores. Así, para este día se esperan unas mínimas de en torno a 9 grados y unas máximas que podrán alcanzar los 14 grados. Por la noche, la temperatura rondará los 10 grados.

Además, desde esta tarde habrá activa una alerta amarilla por viento con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora que se extenderá hasta la mañana del domingo.

Suspendida la actividad deportiva en mar en la provincia

En la costa, la Xunta de Galicia mantiene activo un aviso naranja por temporal costero en la zona oeste de la provincia de A Coruña. De acuerdo con la información de la Aemet, el fenómeno meteorológico adverso comenzará esta misma tarde y seguirá hasta el domingo. Concretamente, se esperan vientos del nordeste de hasta fuerza 8 entre Fisterra y As Sisagras.

Por eso, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y la práctica federada en mar en los concellos de la costa oeste de A Coruña, incluyendo Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía.