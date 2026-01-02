"Mucha intensidad" de tráfico en zonas comerciales de A Coruña: comienzan a formarse colas

Mucho tráfico en las zonas comerciales de A Coruña para apurar las últimas compras navideñas. La gran afluencia de vehículos ya provocó congestiones antes de Nochebuena, y este viernes 2 de enero comienza a ser visible en diferentes áreas como Cuatro Caminos o el entorno de la plaza de Lugo.

Son muchos los ciudadanos que aprovechan esta jornada para apurar las últimas compras de la Navidad. Así, esta mañana se está registrando "mucha intensidad" de tráfico en la zona de El Corte Inglés, en Cuatro Caminos, donde ya hay presencia policial para regular el tráfico.

El entorno de la plaza de Lugo es otro de los puntos preferidos por los coruñeses para realizar compras, lo que provoca que también haya bastante tráfico a esta hora. Respecto a Marineda City, la intensidad de coches es menor que en las otras zonas y jornadas, aunque no se descarta que pueda aumentar por la tarde.

Y es que la jornada lluviosa y las vacaciones invitan a los ciudadanos a visitar los centros comerciales en busca de los últimos artículos con lo que sorprender a los seres queridos esta Navidad. Más allá de la gran afluencia registrada esta mañana, la previsión es que sean más las personas que acudan a estas zonas a lo largo de la tarde.

Este fin de semana, además, muchas zonas comerciales abren.