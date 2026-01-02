Las compras de Reyes ralentizan el tráfico esta tarde en las zonas comerciales de A Coruña

El viernes, a tres días del Día de Reyes, está registrando mucha actividad en el tráfico de A Coruña, especialmente en las áreas próximas a los ejes comerciales de la ciudad. Esta tarde se vive una situación similar a la de esta mañana, con numerosas personas que apuran sus últimas compras navideñas.

La gran afluencia de vehículos ya provocó congestiones antes de Nochebuena, y este viernes 2 de enero está siendo visible en zonas como Cuatro Caminos, Marineda City y el entorno de la plaza de Lugo

Son muchos los coruñeses y personas llegadas desde los municipios de su área que aprovechan la tarde para ultimar los regalos de los Reyes Magos. Así, desde esta mañana se está registrando "mucha intensidad" y "tráfico lento" en la zona de El Corte Inglés, en Cuatro Caminos, donde fue necesaria presencia policial para regular el tráfico.

El tráfico también discurre con lentitud en los accesos al centro de la ciudad desde la avenida de Linares Rivas y en el entorno de la plaza de Lugo. El centro comercial Marineda City tampoco se libra de la elevada afluencia de vehículos, tanto en dirección entrada como salida del establecimiento.

No hay duda de que la jornada lluviosa y las vacaciones invitan a los ciudadanos a visitar los centros comerciales en busca de los últimos artículos con los que sorprender a los seres queridos esta Navidad.