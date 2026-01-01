Noche de Fin de Año tranquila en A Coruña con pocas incidencias

La Nochevieja en A Coruña llenó, un año más, las calles de la ciudad de ambiente festivo. En la tarde de ayer, miles de coruñeses se sumaron al fenómeno de la 'tardeciera' haciendo la previa antes de la última cena del año. Entornos como las plazas de Vigo y la de la Urbana se llenaron de gente poco después del mediodía. Aunque el verdadero ambiente llegó tras las campanadas, cuando empezaron a verse a los primeros jóvenes engalanados dirigiéndose a sus respectivas fiestas y cotillones.

Fuentes municipales confirman que la noche "fue bastante tranquila", en la que hubo pocas incidencias para la Policía Local y los bomberos de la Grela y, además, de escasa gravedad.

Los agentes de tráfico realizaron varios controles de alcoholemia en las salidas de la ciudad, algunos de los cuales todavía se encuentran activos. Hasta ahora, se han detectado seis positivos por consumo de alcohol al volante: dos con tasa penal y cuatro con administrativas.

Durante la noche, la Policía Local tuvo que acudir a un local situado en la zona de Panaderas que tenía una fiesta con exceso de aforo, en la que se encontraban menores de edad. Según señalan desde el Concello, los menores tuvieron que abandonar el local y se emitió un informe.

Los bomberos del parque de A Grela tuvieron que acudir esta madrugada sobre las 00:47, a la calle Matadero, en Monte Alto, alertados por un posible incendio en una terraza. Según recogen en un informe, recibieron una llamada de un particular alertándolos de que veía llamas desde su vivienda en una terraza o tejado, sin poder concretar su ubicación exacta.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos compuesta por 3 vehículos y un total de 9 bomberos. Al llegar a la altura del Hotel Trip, algunos vecinos de las plantas superiores les indicaron la ubicación exacta del edificio.

Una vez en el lugar, se encontraron con una batería de petardos que habían sido detonados todos a la vez en el tejado del edificio, en ese momento casi sin llama, pero que al inicio generaron una gran llama, que fue lo que observaron los acertantes. De esta manera, procedieron a apagar lo poco que quedaba de los petardos y a retirarlos de la zona.