La otra cara de la Nochevieja en A Coruña: montones de basura por las calles

La mañana de este 1 de enero en A Coruña ha dejado imágenes de las últimas personas regresando a casa tras una intensa noche de fiesta para recibir el 2026. Ya desde la tarde de ayer, los coruñeses tomaban las calles de la ciudad para celebrar la despedida del año y calentar motores para la noche de Fin de Año.

Sin embargo, las calles del centro de la ciudad y de algunos barrios han amanecido con basura tirada por el suelo. Uno de los puntos más afectados y que concentró a más personas fue el entorno de la plaza de Vigo, que este jueves ha amanecido repleta de basura tras las celebraciones. Una situación similar a la que se produjo la semana pasada, en la mañana del 25 de diciembre, tras el fenómeno conocido como 'tardebuena'.

Los primeros transeúntes de la mañana se encontraron con diferentes recipientes de cristal rotos, vasos de plástico usados, restos de cartón, latas, bolsas de plástico y botellas repartidas por la zona. Todo en un entorno en el que además existe un parque infantil, que también se encontraba repleto de basura.

Estas imágenes contrastan con las de alegría que se pudieron ver tan solo horas antes tanto en este punto como en otros puntos emblemáticos como la plaza de la Urbana.