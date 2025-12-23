Vídeo: Una mujer destruye con las manos la valla de un parking de A Coruña y se va sin pagar

Cuando parecía que lo habíamos visto todo, unas imágenes de una señora en un parking de A Coruña nos dejan sin palabras. En un vídeo que ha recibido Quincemil en las últimas horas, se puede ver a una mujer romper la valla de un garaje del centro de la ciudad para no pagar. No se dio cuenta de que la estaban grabando.

En las imágenes se ve a la señora llegar a la barrera de salida del parking y bajarse del coche, aparentemente con bastante parsimonia. Sin ningún tipo de prisa, se dirige hacia la barrera y la empuja hasta tirarla al suelo. Es entonces cuando regresa a su vehículo, un Mercedes GLC, y abandona el garaje.

Como es de esperar, la mujer se fue sin pagar un solo céntimo por el parking. Según han confirmado a este medio fuentes de Garaje Madrid, en la avenida Finisterre, ya han puesto las imágenes en manos de la asesoría para que se realice la denuncia pertinente. Ocurrió el pasado sábado y, aún hoy, no logran explicárselo. "No sabemos por qué pudo haberlo hecho", comentan.

No es raro que este tipo de situaciones se den en los parkings, pero lo habitual es que la persona que comete el acto no se baje del coche, sino que arrolle la valla con el vehículo directamente. Lo curioso de este caso es que haya sido la propia señora quien destruyera la barrera manualmente. Algo que llama aún más la atención es la tranquilidad con la que lo hace.