El PP de A Coruña considera que el gobierno local sigue "un patrón de acoso institucionalizado"

El PP de A Coruña ha respondido este mediodía a las manifestaciones de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, donde acusó a la formación popular de poner en marcha "la máquina del fango".

"Las tres denuncias por acoso laboral contra Inés Rey y Lage Tuñas, las dos primeras con nombre y apellidos y la última de una persona de su actual equipo de gobierno, demuestran que no son casos aislados y puntuales, sino un patrón de conducta continuado en el tiempo. Su dimisión se hace más necesaria que nunca", insisten.

La invitan a denunciar a Eva Acón y Ester Fontán

"Si Inés Rey anunció una querella contra Miguel Lorenzo por denunciar el acoso hacia unas funcionarias que ya era público, debería también querellarse contra las denunciantes por acoso, al menos dos de ellas están identificadas, si está segura de que mienten", sostienen desde la principal formación de la oposición.

"Un patrón de acoso institucionalizado"

El PP va más allá en su valoración: "Los hechos, sin embargo, desmienten a la Alcaldesa: el canal interno no es solo para denuncias anónimas ni para denuncias de acoso sexual, que haya una denuncia de un miembro de su actual equipo también desmonta su teoría de la venganza por no ir en las listas y los audios reflejan un comportamiento que da credibilidad a las denunciantes", inciden.

Por ello, concluyen que "no son malos modos, es un patrón de acoso institucionalizado".