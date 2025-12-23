El joven que apuñaló a su compañera de piso en A Coruña consumía estupefacientes y no tenía antecedentes

El joven que apuñaló a su compañera de piso en A Coruña era consumidor de estupefacientes. Lo describen como una persona introvertida y callada, que trabajaba, de hecho, en una ONG. No tenía antecedentes penales, ni estaba diagnosticado con ninguna enfermedad mental.

En los últimos días, sus compañeras ya lo habían empezado a notar raro. Decían que escuchaba voces y que se sentía perseguido. Pero no fue hasta este sábado cuando le dio una especie de brote psicótico y perdió el control. Provocado, seguramente, por las drogas.

Se llevó por delante muebles, llegando, incluso, a lanzar cosas por el patio de luces. "Se volvió loco", según contaron a este medio personas que estuvieron en contacto con las supervivientes.

El suceso llamó especialmente la atención en la zona. Todos los vecinos de Paseo de Ronda lo describen como una persona "completamente normal", que no destacaba en absoluto.

Según ha podido saber Quincemil, todos en el piso trabajaban en una ONG, incluida víctima y agresor. Los cuatro vivían en el piso de estudiantes, que se alquilaba por habitaciones. En el quinto. El mismo que quedó reducido a cenizas cuando ardió el pasado sábado tras producirse el homicidio.

Ninguno pasaba de los 25 años. Eran todos jóvenes que habían llegado a A Coruña con intenciones de estudiar o trabajar. De hecho, tal y como ha confirmado Europa Press, la joven fallecida era natural de Torrelavega (Cantabria).

Esta se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte en el CHUAC durante la tarde del sábado y la madrugada del domingo, pero las lesiones eran de tal gravedad que no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

En relación a estos hechos, el juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por su muerte. Está investigado por un delito de homicidio.