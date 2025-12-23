Inés Rey dice que no le constan denuncias y acusa al PP de activar la "máquina del fango"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró este martes al término de la reunión de la Junta de Gobierno Local que no tiene constancia de ninguna denuncia presentada en el canal interno del PSOE, ni de que se le haya trasladado información alguna al respecto, y señaló que si el Partido Popular considera que existe algún delito "ya sabe a dónde tiene que ir, que es al juzgado".

La regidora fue tajante al afirmar que no va a contribuir a la "máquina del fango" ni al ruido político, insistiendo en que su prioridad es el trabajo diario por la ciudad.

Rey afirmó sentirse tranquila e ilusionada ante la tarea que tiene por delante y lamentó que, a su juicio, el PP haya convertido el acoso "en una forma de hacer política".

En este sentido, explicó que el término acosar "significa perseguir sin tregua a una presa" y denunció que hay partidos que, en lugar de aportar o debatir sobre inversiones, dedican su tiempo al ruido político con dinero público, poniendo "la máquina del fango a toda velocidad".

La alcaldesa recalcó que seguirá trabajando por los ciudadanos y por A Coruña, recordando que el gobierno municipal acaba de presentar los presupuestos.

"No voy a faltar al respeto a nadie ni voy a contribuir a hacer un lodazal", afirmó, subrayando que está "aquí para hacer política de la buena y hacer avanzar esta ciudad".

Finalmente, la alcaldesa insistió en que no va a dejarse distraer por el ruido, asegurando que está centrada en la ciudad y en una tarea "ilusionante e intensa", que es lo que, según dijo, demandan los ciudadanos.

"Quieren ruido ni fango, y ahí no me van a encontrar", concluyó