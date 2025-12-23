Herido leve un peatón en A Coruña tras ser atropellado por un autobús en el Ventorillo

Esta tarde un hombre de 45 años ha resultado herido leve tras un atropello por parte de un autobús urbano en el barrio del Ventorillo en A Coruña.

El incidente tuvo lugar en torno a las 18:34 horas en el cruce de las calles Monasterio de Bergondo y Monasterio de Caaveiro, cuando el peatón cruzaba por un paso de peatones sin semáforo.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Urxencias Sanitarias (061), que trasladaron al varón con heridas leves al Complexo Universitario da Coruña (CHUAC) para recibir asistencia.