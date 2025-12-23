Ofrecido por:
Herido leve un peatón en A Coruña tras ser atropellado por un autobús en el Ventorillo
El incidente tuvo lugar en el cruce entre las calles Monasterio de Bergondo y Monasterio de Caaveiro
Esta tarde un hombre de 45 años ha resultado herido leve tras un atropello por parte de un autobús urbano en el barrio del Ventorillo en A Coruña.
El incidente tuvo lugar en torno a las 18:34 horas en el cruce de las calles Monasterio de Bergondo y Monasterio de Caaveiro, cuando el peatón cruzaba por un paso de peatones sin semáforo.
Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Urxencias Sanitarias (061), que trasladaron al varón con heridas leves al Complexo Universitario da Coruña (CHUAC) para recibir asistencia.