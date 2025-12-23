La exalcaldesa de Cambre (A Coruña), María Pan, citada a declarar como investigada por el pago de horas extra a policías

La exalcaldesa de Cambre (A Coruña), María Pan, de Unión por Cambre, ha sido citada a declarar como investigada el próximo 25 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña, en el marco de una investigación por el pago de horas extra a agentes de la Policía Local.

La comparecencia, fijada para las 12.30 horas, se enmarca en una causa abierta por presuntos pagos irregulares realizados por el Ayuntamiento cuando Pan estaba al frente de la concejalía de Economía, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

La investigación también alcanza al anterior alcalde, Óscar García Patiño, del mismo partido, que dimitió en su momento y cedió la Alcaldía a Pan. En total, el importe bajo investigación asciende a unos 565.000 euros, una cantidad por la que también figuran como investigadas otras personas vinculadas al consistorio, entre ellas un miembro de la Policía Local.

Según las fuentes consultadas, los pagos comenzaron durante el mandato de García Patiño y “se fueron extendiendo”, lo que explica el aumento del número de investigados en esta causa.

Candidata para las municipales de 2027

Pan dimitió el pasado mes de abril debido a los problemas que afrontaba el municipio en cuanto a deudas y pagos de facturas pendientes. Y este pasado mes de noviembre salió elegida para ser la cabeza de lista de Unión por Cambre para las municipales de mayo de 2027.