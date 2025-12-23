Culleredo (A Coruña) contará con una nueva unidad pública de atención temprana en 2026

Culleredo, en A Coruña, será uno de los municipios beneficiados por la ampliación de la red pública de atención temprana de la Xunta de Galicia, tras la creación de dos nuevas unidades que estarán operativas a comienzos del próximo año.

El segundo de estos centros dará servicio conjunto a los concellos de Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes.

La puesta en marcha de estas nuevas unidades quedó recogida en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado viernes, día 19, mediante la concesión de las ayudas necesarias para su funcionamiento. Estos servicios están dirigidos a menores de 0 a 6 años y resultan clave para prevenir, detectar y actuar de forma temprana ante posibles problemas en el desarrollo infantil.

Con la incorporación de Culleredo a la red, Galicia pasará de las dos unidades existentes en 2009 a un total de 53, que darán cobertura a alrededor de 200 concellos y más de 6.000 familias.

A esta red se suman además los servicios de atención temprana en los principales hospitales y los equipos específicos de orientación educativa, reforzando así un modelo integral de atención a la infancia.

La Xunta trabaja también en la redacción de una nueva orden de acreditación de las unidades de atención temprana, con el objetivo de que todas cuenten con requisitos de calidad comunes.

Paralelamente, se actualizará el Protocolo autonómico de intervención, coordinación y derivación, vigente desde hace una década, en un proceso consensuado con entidades, concellos, colegios profesionales y familias.

Asimismo, el Gobierno gallego prevé abrir el próximo año el primer servicio de atención temprana y postemprana de la comunidad, dirigido a niñas y niños de 0 a 12 años, que estará ubicado en el edificio Gota de Leite de Vigo.