A Coruña fija en 325,9 millones el límite de gasto y aprueba el proyecto de presupuestos de 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado el proyecto del Presupuesto General para 2026, así como el cuadro de personal de la Corporación, de acuerdo con la normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria y régimen local.

El expediente, impulsado por el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, fija un límite de gasto no financiero consolidado de 325.922.706,90 euros para el próximo ejercicio.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey explicó que el Presupuesto General de la Corporación alcanza los 375.327.516,56 euros, con los ingresos y gastos completamente nivelados.

En el estado de ingresos destacan los impuestos directos, con 115,6 millones, las transferencias corrientes, con más de 113,2 millones, y los ingresos patrimoniales, que superan los 16,9 millones de euros.

A ello se suman 51,2 millones en operaciones de capital, entre las que figuran pasivos financieros por más de 40 millones.

En el capítulo de gastos, la mayor partida corresponde a los servicios públicos básicos, con 160,3 millones de euros, seguida de las actuaciones de carácter general, que superan los 60,4 millones, y la producción de bienes públicos de carácter preferente, con 63,8 millones.

Por clasificación económica, sobresalen los gastos corrientes en bienes y servicios, que ascienden a 173,4 millones, y los gastos de personal, cifrados en 85,8 millones de euros.

El acuerdo incluye también la aprobación del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que contará en 2026 con 9,84 millones de euros, destinados íntegramente a programas de producción cultural.

Asimismo, se dio luz verde a las previsiones económicas de las empresas municipales. EMALCSA gestionará un presupuesto con 29 millones de euros en ingresos, cerrando el ejercicio con un resultado positivo de 1,58 millones, mientras que EMVSA prevé un presupuesto de 5,57 millones, con un resultado ligeramente positivo.

En materia retributiva, el Ayuntamiento acordó que las retribuciones de los miembros de la Corporación se actualicen automáticamente conforme al IPC anual, con efectos desde el 1 de enero de 2026, y que el personal municipal experimente el incremento que establezca la normativa estatal para el sector público.

Las cuentas reservan 7,2 millones para convenios nominativos con más de 250 entidades, y 19,7 millones para el pago del bono bus

El pleno extraordinario, la próxima semana

La primera edil confirmó que el pleno extraordinario para aprobar las cuentas tendrá lugar la próxima semana, tratando de que entren en vigor con el nuevo año.

"Agradezco a Francisco Jorquera que tenga la capacidad de poner la ciudad por delante, algo que se echa de menos en otros partidos", dijo en referencia al líder del partido frentista.

De hecho, está previsto un acto de firma de acuerdo entre ambas formaciones, que están cerrando los últimos detalles políticos del acuerdo.

Los ejes de las cuentas

"Este presupuesto tiene carácter expansivo para reforzar las acciones de proximidad y las mejoras en los barrios. Lo estructuramos en cuatro ejes: la economía y mejora de servicios públicos con nuevos equipamientos, las políticas de bienestar, vivienda y protección social, los espacios verdes y la apuesta por los barrios", explicó la primera edil.

En este sentido, en el primer eje, se prevé avanzar en la ciudad de las TIC (inversión de más de 4 millones de euros), plan estratégico de Coruña 2030-2050, Coruña Marítima, una nueva Relación de Puestos de Trabajo y refuerzo del servicio 010.

Sobre los equipamientos, se destinan 18 millones de euros para la reforma del edificio de la Terraza, las nuevas oficinas de atención ciudadana, renovación del Fórum, nuevas dependencias municipales en la fábrica de tabacos, la estación intermodal, nueva biblioteca y aula digital en Palavea y Novo Mesoiro, espacio multiusos en la lágrima de San Roque, la segunda fase del parque de Observatorio y nuevos equipamientos en Santa Lucía.

Además, el equipo municipal quiere trabajar en la movilidad interurbana, ya anunciada en el discurso de navidad. Se asegura un incremento de las partidas económicas para captar nuevas rutas para el aeropuerto de Alvedro.

Bienestar, vivienda y protección social también se lleva una parte importante de las cuentas. En concreto, el nuevo contrato del SAF se incrementará en más de 2 millones de euros. Además, se refuerzan las bolsas comedor, bono taxi y se recuperan los presupuestos participativos. Todo ello sin perder de vista el refuerzo de EMVSA, la regulación de las VUT y el aumento del parque público de vivienda, pidiendo a la Xunta de Galicia que no "boicotee" la aplicación de la zona tensionada de alquiler.

En el plano deportivo, se mejorarán las instalaciones deportivas municipales con 7 millones de euros, se ampliará el programa Coruña en Forma que ampliará su calendario de abril a junio, y se mejorarán la pista de patinaje de Adormideras y la pista de Chave de Santa Margarita.

En cultura, se mejorarán el teatro Rosalía y el Fórum Metropolitano. Se ampliarán los recursos para bibliotecas, banda municipal y la escuela municipal de música.

En cuanto al tercer eje, en el horizonte está ya que salga a concurso en el primer semestre de 2026 el nuevo servicio de transporte urbano, todo ello junto al nuevo contrato de la ORA y la grúa, el plan de accesibilidad, las actualizaciones de la planta de Nostian y el plan de arbolado.

Con relación a la apuesta por los barrios, las cuentas prevén darle continuidad al plan de barrios 2025-2027 y refuerzan las inversiones en 58 millones de euros. Hay 330 actuaciones previstas en los 10 distritos, con 125 millones de euros de inversión.