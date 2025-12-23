Condenan a un empresario en A Coruña a tres años y medio de cárcel por no pagar a la Seguridad Social

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre a tres años y medio de prisión por cometer un delito contra la seguridad social, y le impone una multa de 836.806 euros.

El tribunal absuelve a la otra acusada al indicar en la sentencia que esta "participó en la inicial comunidad de bienes, pero no gestionaba ni administraba las distintas sociedades" del investigado.

De esta forma, los magistrados consideran probado "el impago sistemático" durante el período entre 2015 y 2019.

Así, explican que la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba y que se dedicaban a la misma actividad, "estaba orientada a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, traspasándolos de sociedades que ya acumulaban deudas a otras libres de cargas".

Además, la Audiencia de A Coruña declara probado que el importe defraudado supera los 120.000 euros, por lo que resulta de aplicación el tipo agravado de la pena. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).