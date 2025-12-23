Arde un transformador en el polígono de Agrela, en A Coruña

Un transformador de corriente eléctrica en el polígono de Agrela, en A Coruña, ha sido objeto esta mañana de un incendio a primera hora.

Los bomberos han tenido que desplazarse hasta la calle Gambrinus para poder apagar el fuego, muy cerca de la localización del propio parque local.

A su llegada se han encontrado con fuego sobre los cables situados en el exterior del propio elemento eléctrico, que han tenido que apagar para evitar consecuencias mayores.

El pasado viernes ya hubo una incidencia similar que afectó a cerca de 1.700 clientes de Naturgy tras experimentarse "una avería en el cable subterráneo de la zona del Puerto".