Un vuelo de Madrid con destino A Coruña regresa a Barajas este domingo tras el impacto de un rayo

Un vuelo de Air Europa que cubría la ruta entre Madrid y A Coruña tuvo que ser desviado a última hora de la tarde de este domingo después de que la aeronave recibiera el impacto de un rayo poco después del despegue.

Se trata del vuelo UX7237, que había salido de Barajas a las 19:13 horas con destino a la ciudad herculina. Tras el incidente, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de origen como medida preventiva, con el objetivo de comprobar que el impacto no había afectado a la seguridad del avión ni a sus sistemas.

Aunque este tipo de situaciones son relativamente habituales y las aeronaves están diseñadas para soportar descargas eléctricas, los protocolos de seguridad obligan a realizar inspecciones exhaustivas antes de continuar el vuelo.

Así, una vez verificado que todo se encontraba en perfectas condiciones, el vuelo pudo reanudar su trayecto y despegó nuevamente de Madrid en torno a las 21:20 horas. Finalmente, el avión aterrizó en el aeropuerto de A Coruña alrededor de las 22:00 horas, sin que se registraran más incidencias.

Tiempo inestable 🌧️⚡⛈️ en el aeropuerto de Alvedro.



El avión ✈️ Air Europa regresa a Madrid.#Desvío 🛬🛫 pic.twitter.com/fclodvSaun — Eloy TP (@EloyTP) December 21, 2025

A pesar de que en la ciudad estaba activada una alerta naranja por temporal costero, la operación de aterrizaje se desarrolló con total normalidad, poniendo fin a una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas.