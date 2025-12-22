Una foto de archivo de un avión en Alvedro

Una foto de archivo de un avión en Alvedro Cedida

Un vuelo de Madrid con destino A Coruña regresa a Barajas este domingo tras el impacto de un rayo

El avión que había salido de la capital a eso de las 19:15 horas, no llegó a la ciudad herculina hasta la 1:30 de la madrugada de este lunes

Un vuelo de Air Europa que cubría la ruta entre Madrid y A Coruña tuvo que ser desviado a última hora de la tarde de este domingo después de que la aeronave recibiera el impacto de un rayo poco después del despegue.

Granizada en A Coruña

Se trata del vuelo UX7237, que había salido de Barajas a las 19:13 horas con destino a la ciudad herculina. Tras el incidente, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de origen como medida preventiva, con el objetivo de comprobar que el impacto no había afectado a la seguridad del avión ni a sus sistemas.

Aunque este tipo de situaciones son relativamente habituales y las aeronaves están diseñadas para soportar descargas eléctricas, los protocolos de seguridad obligan a realizar inspecciones exhaustivas antes de continuar el vuelo.

Así, una vez verificado que todo se encontraba en perfectas condiciones, el vuelo pudo reanudar su trayecto y despegó nuevamente de Madrid en torno a las 21:20 horas. Finalmente, el avión aterrizó en el aeropuerto de A Coruña alrededor de las 22:00 horas, sin que se registraran más incidencias.

A pesar de que en la ciudad estaba activada una alerta naranja por temporal costero, la operación de aterrizaje se desarrolló con total normalidad, poniendo fin a una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas.