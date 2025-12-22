Trasladada una persona en Sigüeiro (A Coruña) tras un choque entre un camión y un turismo

Una persona ha resultado herida leve este lunes por la tarde tras un choque entre un camión y un coche, a la entrada de Santiago, cerca del municipio de Sigüeiro. Debido al accidente se produjeron importantes retenciones de tráfico en la zona.

Según el 112, varios particulares alertaron sobre las 15:50 horas de que se había producido una colisión entre un coche y un camión, en el que habría una persona herida. En concreto, se produjo en el kilómetro 49,5 de la carretera N550. Fuentes de la Guardia Civil señalan que el conductor del turismo se "habría dormido al volante".

Hasta el lugar se desplazaron personal de Urxencias Sanitarias (061), los bomberos de Santiago, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.

Uno de los conductores necesitó ser trasladado al hospital de Santiago para su valoración. El accidente provocó retenciones de tráfico de hasta 3 kilómetros en la vía, que todavía continúan, pero en menor intensidad.

La semana pasada se produjo un accidente en este mismo kilómetro de la vía, también con un camión implicado que chocó contra dos vehículos estacionados que afortunadamente se encontraban vacíos. El incidente ocurrió cerca de la carretera da Barciela, al pasar el puente de Sigüeiro, cuando pasaban unos minutos de las 07:00 horas del jueves.