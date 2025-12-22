El segundo premio de la Lotería cae en el Bimba y Lola de A Coruña: "No me lo creo todavía"

A unos minutos de las 09:30 horas de este 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 cantaba el segundo premio. 125.000 euros para el número 70.048, un décimo que se ha repartido entre la plantilla de Bimba y Lola, con sede en Vigo, y que también ha llegado a las tiendas que la firma tiene en A Coruña.

En la de la plaza de Lugo, las empleadas estaban levantando la verja sobre las 10:00 horas cuando recibieron la noticia.

Ana cuenta que fue una amiga que vive en Vigo quien la avisó de que había tocado un premio en Bimba y Lola. "Al principio nos costó un montón creérnoslo. Fue justo antes de abrir y entre que abríamos y tal... Fue cuando lo vimos y empezamos a llamar a todo el mundo".

A su compañera Verónica la noticia la pilló en el gimnasio, aunque ella ya tenía la sensación de que algo iba a tocar. "Yo tenía un pálpito... Me fui a entrenar y cuando salí tenía el Whatsapp de una amiga que me decía que me había tocado la Lotería. Llamé a la tienda y estaban todas gritando", cuenta algunas horas después.

Ellas son dos de las empleadas que se han llevado un pellizco de este número, que la compañía ofrece en forma de participaciones entre la plantilla junto a otro más. Cada año cambian los décimos, así que el premio fue pura suerte.

Ahora, sabiendo que son parte de las agraciadas, Verónica confiesa que "parece de broma. Es que lo piensas, y piensas en la gente... Estoy en shock. No me lo creo todavía".

Como es habitual, la empleada cuenta que destinará el importe a "tapar agujeros", mientras su compañera asiente también.

Las dos coinciden en señalar que, como indica Verónica, "lo bueno es que somos trabajadoras y a todas nos hace falta ese piquito. Así que que esté repartido nos parece fenomenal", a lo que Ana añade que "nos alegramos las unas por las otras. Lo más bonito es compartirlo con las compis".

En este Bimba y Lola, por el que clientes habituales se llevan pasando toda la mañana para felicitar a las dependientas, todavía no han tenido celebración de Navidad. Ahora, con el segundo premio en mano, tendrán seguro una fiesta por todo lo alto.