El PP de A Coruña exige "con más fuerza" la dimisión de Rey por una tercera denuncia de acoso laboral

El Gobierno local de A Coruña suma una tercera denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, a través del canal interno del PSOE. A las presentadas la semana pasada por las exconcejalas socialistas Esther Fontán y Eva Martínez Acón, les sucede ahora otra denuncia de una militante del partido y miembro de la Corporación municipal, según ha comunicado este lunes el grupo municipal del PP a partir de una información publicada este domingo en el diario digital El Debate.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, ha "exigido con más fuerza" esta mañana la dimisión de Rey y de su número dos y portavoz municipal, José Manuel Lage, debido a esta nueva denuncia, a la que concede "mayor relevancia".

Lorenzo ha señalado que la denunciante es "afiliada del PSOE, trabaja en la Corporación e integra el actual equipo de gobierno". "Denuncia unos hechos que tienen el respaldo de varios testigos de que son ciertos", añadió.

Lorenzo también demandó al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que "sea consecuente" con las decisiones tomadas anteriormente por su partido respecto a casos de acoso, como el del municipio de Barbadás. La Ejecutiva Nacional del PSdeG se reúne este lunes por la tarde para tratar asuntos políticos y orgánicos.

El portavoz de los conservadores repitió críticas hacia el BNG por la "tibieza" con la que ha reaccionado a las denuncias difundidas. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, cuestionó que las actitudes denunciadas se tratasen de un caso de acoso laboral. "Nosotros en un Pleno denunciamos una situación de acoso en Urbanismo a partir de un correo de la CIG. También el BNG se solidarizó con las funcionarias", recordó Lorenzo.

Los presuntos casos de acoso por parte de Rey, que se extienden al portavoz municipal y número dos del Gobierno local, José Manuel Lage, salieron a la luz el pasado jueves cuando la regidora difundió un comunicado para defenderse de unas acusaciones presentadas ese mismo día por las antiguas ediles, que no repitieron en las listas de las elecciones de 2023.

Rey calificó las denuncias como "falsas" y las describió como un "ajuste de cuentas". Además, criticó que Fontán y Acón hubiesen utilizado una herramienta del partido para denunciar las supuestas situaciones de acoso en lugar de acudir a los juzgados en caso de ser ciertas.

Fontán, concejala de Medio Ambiente en el primer mandato de Rey, explicó a Quincemil el mismo día que trascendió su denuncia que había hecho llegar una denuncia contra Rey en 2022 ante el entonces secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, quien no respondió a sus peticiones.

"Contundencia"

Las declaraciones de la alcaldesa la semana pasada en las que pidió al PSdeG decisiones contundentes frente a los recientes casos de acoso sexual protagonizados por miembros del partido, como el alcalde del municipio de Barbadás (Ourense), fueron el detonante de la denuncia de las antiguas miembros del Gobierno local de A Coruña.

"Viendo que [Inés Rey] además encabezaba un movimiento de compañeras y compañeros que de buena fe creen en los derechos de la igualdad de hombres y mujeres en el feminismo, pues creí que de verdad que con los antecedentes y con lo que estaba ocurriendo no es la persona más adecuada para hacer esa defensa", explicó Fontán.

Un día después, un programa de televisión emitió en exclusiva varios audios en los que supuestamente se basan las denunciantes para exponer las situaciones de acoso sufridas. En las grabaciones se escucha a Inés Rey y a José Manuel Lage increpando a otra persona en un tono duro y con palabras agresivas.

Miguel Lorenzo evitó este lunes dar su opinión sobre si el contenido de los audios difundidos constituye un delito de acoso laboral: "Yo no soy el que tiene que decir si hay o no un delito. He escuchado cómo se comporta la alcaldesa con sus concejalas. La decición de si estamos ante un acoso la tiene que tomar un juez".

El portavoz del PP también cree que la decisión de acudir a la justicia para denunciar un acoso comunicado antes por el canal interno del PSOE es "personal". "A raíz de la decisión de la Ejecutiva socialista de esta tarde, ellas [las denunciantes] tomarán las decisiones correspondientes", cree Lorenzo.

Ambas exconcejalas han enviado este mismo lunes una carta abierta dirigida al secretario general del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y a la secretaria de organización, Lara Méndez, en la que reclaman una mayor "contundencia" en la toma de decisiones frente a las denuncias que han presentado.

Aunque inicialmente desde la Ejecutiva del PSdeG-PSOE se manifestó desconocimiento sobre el asunto, por nuestra parte procedimos a remitir copias de las mismas, por lo que entendemos que, a día de hoy, la organización está plenamente informada", amplían las exediles tras las primeras explicaciones del partido en Galicia.

"El Partido se enfrenta a una sucesión de casos de acoso que dañan gravemente su credibilidad, situación especialmente grave en Galicia, donde lamentablemente se han acumulado denuncias en tres provincias en un breve plazo de tiempo", sostienen Acón y Fontán.