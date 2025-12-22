Ofrecido por:
Papa Noel ya se deja caer por A Coruña: visitó Elviña este domingo
La asociación de vecinos organizó una gran visita y una fiesta para dar comienzo a las navidades
La asociación de vecinos de la Segunda Fase de Elviña organizó este domingo una fiesta para empezar a festejar las navidades e inundar su barrio de espíritu navideño.
De esta forma, Papa Noel se ha acercado a este lugar herculino con dos paradas en el Buddha Café y en el Pasadizo, donde se encuentra el mercado municipal.
Durante una hora ha estado saludando a los más pequeños y mayores, a los que les ha recordado la importancia de portarse bien y de cumplir las instrucciones para su visita en la noche del 23 al 24 de diciembre.
Luego, ha llevado a cabo una gran fiesta con recepción en la Terraza Bellini, donde todos los que se acercaron pudieron hacerse una foto con él.