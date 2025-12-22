Oleiros (A Coruña) felicita las fiestas con un audio de Pepe Mujica

El Concello de Oleiros ha difundido este lunes un vídeo en el que felicita las fiestas con un mensaje final de Pepe Mujica. La pieza audiovisual, que recorre distintos rincones de la localidad, concluye con un audio del expresidente de Uruguay, fallecido el pasado mes de mayo.

Con este vídeo, el gobierno local felicita la Navidad a los vecinos del municipio a través de un mensaje "profundamente humanista y esperanzador",

La felicitación, que alterna imágenes aéreas actuales con otras de archivo de la historia de Oleiros, comienza señalando los "pequenos pasos que poden ser moi grandes".

Después de mostrar distintos lugares y paisajes, se puede escuchar la voz de Mujica: "Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae", se escucha. El expresidente tendrá próximamente un espacio público con su nombre en Oleiros.

Mujica fue un político de referencia para el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

Poco después de conocerse su fallecimiento, el regidor declaraba que "Pepe Mujica es un ejemplo de cómo tienen que ser los gobernantes. Un hombre del que tenemos que copiar muchísimo. Revolucionario, guerrillero, presidente de Uruguay, pensador, siempre luchando por las democracias, por los derechos de la clase trabajadora y de las personas desfavorecidas... en definitiva, una referencia en Latinoamérica y en todo el mundo con un discurso realmente brillante capaz de concienciar a las personas menos militantes".