La lluvia y las compras navideñas generan fuertes retenciones en A Coruña: "Llevamos una hora parados"

Este lunes, 22 de diciembre, la combinación de las compras navideñas de última hora a las puertas de la Navidad y una tarde de lluvia ha dado lugar a fuertes retenciones y atascos en distintos puntos de A Coruña. Los más complicados se han registrado en el entorno de los centros comerciales de Marineda City y en Ramón y Cajal, junto a El Corte Inglés y el Centro Comercial de Cuatro Caminos.

Martina Costas es una de las personas afectadas por el atasco de esta tarde. Desde el parking de Marineda, cuenta que este está "completamente colapsado".

"Llevamos desde las 18:45 horas en el coche y nos costó más de 30 minutos salir simplemente del estacionamiento", cuenta, indicando que "llevamos una hora prácticamente parados". Martina cuenta también que las hileras de coches no avanzan nada, al tiempo que los pitidos entre los conductores se sucedían unos tras otros.

Algo similar le sucedió a Ántar Vidal, que acudió esta tarde en coche al centro comercial de Marineda City. "Visto el percal voy a volver en bici. Me voy a mojar un poco y a la noche volveré a por el coche", comenta, explicando que dos chicos le aseguraron que llevaban dos horas sin poder salir del parking.

Desde la sala de pantallas explican que esta es una imagen más habitual en esta época del año por el incremento de clientes en los centros comerciales, sumado al mal tiempo.

Hasta los lugares afectados, a los que se suman el entorno de la plaza de Ourense y Primo de Rivera en sentido entrada de la ciudad, se han desplazado distintas unidades de la Policía Local para controlar y redirigir el tráfico. En otros puntos en los que también es habitual ver atascos, como Alfonso Molina, no se están produciendo más retenciones de lo habitual.