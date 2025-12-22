Fallece una mujer en su domicilio de A Coruña por causas naturales

Una mujer, vecina de la Ronda de Nelle, ha sido encontrada sin vida este lunes en su domicilio. Según informan fuentes policiales, la vecina no presentaba problemas cardíacos y su muerte fue con toda probabilidad debido a causas naturales.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el domicilio alertada por la familia, que avisó al no conseguir contactar con ella.

A su entrada, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer sin vida. Entonces, se dio aviso a una ambulancia y se activó el protocolo correspondiente para certificar su defunción, con la presencia de miembros de la policía científica, la judicial y un médico forense.